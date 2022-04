Homem mata dono de bar a tiros após discussão em Osasco

Um homem atirou e matou o dono de um bar no Padroeira, em Osasco. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (21), na rua Campo Grande.

publicidade

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo com arma de fogo. No local, o dono do bar foi encontrado ferido. A vítima teria se envolvido em uma discussão com um cliente, que sacou a arma e atirou na direção do peito.

O comerciante, que era um policial aposentado, chegou a ser socorrido e levado ao PS Santo Antônio, também em Osasco, mas não resistiu e morreu.

publicidade

O autor do disparo fugiu após o crime. O caso foi registrado no 5° DP de Osasco, onde prosseguem as investigações.