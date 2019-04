Homem morre após cair de arquibancada de campo de futebol em Carapicuíba

Um homem morreu ao cair da arquibancada enquanto assistia a uma partida de futebol amador neste sábado (27), em Carapicuíba.

Publicidade

Isac de Macedo, que era um conhecido apreciador do futebol amador carapicuibano, caiu de uma altura de cerca de dez metros no campo da Inac, no bairro Ariston.

De acordo com o programa “Em Foco”, ele chegou a ser socorrido por bombeiros civis e equipes do Samu e levado ao Hospital Geral de Carapicuíba, mas não resistiu aos ferimentos.

Rapaz que caiu da arquibancada na Inac não resistiu aos ferimentos e faleceu: Publicidade Isac Macedo, o Senhor que caiu da… Publicado por Programa EM FOCO em Sábado, 27 de abril de 2019