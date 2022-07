Homem vive momentos de terror nas mãos de bandidos da quadrilha do Pix em Osasco

A Polícia Militar prendeu, na madrugada de quinta-feira (21), em Osasco, dois integrantes de uma quadrilha do Pix que agia na região Oeste. Armados, eles fizeram um homem refém por cerca de duas horas.

Uma equipe da Rádio Patrulha encontrou um homem sozinho e muito nervoso na avenida Presidente Medici, no Jardim Mutinga, por volta das 2h30. Os policiais o levaram para a base policial e, assim que ele se acalmou, contou que havia sido vítima de sequestro praticado por uma quadrilha do Pix.

Após receber as informações do veículo em que os indivíduos estavam, a equipe inciou um patrulhamento pela região e localizou, com apoio do COPOM, o carro com as mesmas características, na avenida onde a vítima foi encontrada.

Os suspeitos tentaram fugir ao perceberem a chegada dos policiais. Neste momento houve acompanhamento, abordagem e a prisão de dois indivíduos. Também foram apreendidos uma arma calibre 32 e o veículo, que era produto de roubo.

Eles foram conduzidos ao 5° DP de Osasco, onde o caso foi registrado.