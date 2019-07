Horóscopo do Dia | Previsões de hoje, 07/07, para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo, 07 de julho de 2019. Confira as previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Está interessado em uma pessoa que talvez não preste atenção em você, se este for o seu caso, é melhor deixar as coisas para lá e não insistir mais, agora se ela gostar de você, vai procurá-lo.

Dinheiro & Trabalho: Terá a oportunidade que procurava para trazer à luz o seu profissionalismo, ganhando credibilidade e estima com seus superiores. Se desenvolve atividades arriscadas, seja cauteloso. Seja também mais… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Publicidade

Amor: É melhor deixar os sonhos dos amores impossíveis e comece a olhar melhor para o que está ao seu redor, poderia ter uma grande uma surpresa, dando-lhe a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa que está muito interessada em você.

Dinheiro & Trabalho: Você vai participar de situações laboriosas, mas atraentes, com a possibilidade de alcançar posições de poder e prestígio. Sua inteligência criativa o levará a sucessos certos. Não arrisque seu capital no projeto… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Publicidade

Amor: No sentimental, aprenda a perdoar, não importa quão grande seja o dano que lhe fizeram, pense primeiro em você, como é maravilhoso viver sem ressentimento. As oportunidades que surgem no campo sentimental devem ser analisadas para não cometer os mesmos erros.

Dinheiro & Trabalho: Depois de tantos esforços, finalmente conseguirá as confirmações que estava procurando, seu campo visual será expandido e você terá a possibilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se está procurando uma nova… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se você está apenas conhecendo alguém, não tenha medo de lhe dizer que deseja formar um relacionamento mais estável, vai receber uma resposta afirmativa.

Dinheiro & Trabalho: Sua rotina de trabalho pode ser ameaçada por alguém que tentará passar por cima de você. Com a sua serenidade, será capaz de se defender contra suas insinuações. Poderá ter grandes lucros e excelentes… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Publicidade

Amor: Mostre ao seu parceiro que se sente orgulhoso de suas conquistas e admire todos os bons gestos que ele faz por você. Se tem filhos, tente não projetar suas próprias frustrações sobre eles, não merecem isso e precisam seguir seu próprio caminho.

Dinheiro & Trabalho: Poderá sofrer algumas distrações no estudo ou a falta de concentração no trabalho. Tente adiar compromissos que exigem mais atenção. Se você é um trabalhador independente, se apresentarão negócios comerciais dos… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Tente se reconciliar com sua alma gêmea, se for necessário. Pense cuidadosamente sobre o que você quer e, em seguida, procure ver se realmente lhe convém terminar esse relacionamento de muitos anos.

Dinheiro & Trabalho: As estrelas lhe trazem sorte e injetam uma dose de entusiasmo em suas metas, mas elas não mostram suas cartas vencedoras e o convidam a expandir sua gama de ações, mantendo a prudência. Se você é autônomo, mostre… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Publicidade

Amor: A confiança no parceiro é a chave para este dia, se você está enfrentando uma situação de ciúme, é melhor esquecer o assunto e deixá-lo para trás. Confie nele como confia em você.

Dinheiro & Trabalho: A semana vai começar muito bem para você, porque as estrelas sugerem uma novidade que lhe interessa e que parece ser decisiva para o seu sucesso. O dia de hoje começa muito bem para você, porque as estrelas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Dia bom para passar agarradinho com seu parceiro. Se você está solteiro, é melhor deixar as coisas assim por um tempo, não deve apressar o amor porque pode tomar decisões ruins que não se sentirá orgulhoso depois.

Dinheiro & Trabalho: A paciência e a prudência permitirão que você atinja os objetivos que tanto deseja, apesar de sua impulsividade e sua ansiedade o empurrem a querer fazer tudo agora. Com o apoio da vontade e da paciência, poderá… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Publicidade

Amor: É tempo de começar a olhar para a pessoa que tem ao seu lado como alguém fundamental que você quer e precisa ter em sua vida. Fazer o parceiro se sentir importante é fundamental para um bom relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Simplesmente aja com muita discrição e prudência e você verá soluções onde antes via problemas. As oportunidades estarão abertas e ainda será capaz de fazer um novo trabalho para o qual está se preparando há algum… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Aproveite o dia para olhar para o seu parceiro como a primeira vez que você percebeu que estava apaixonado. Lembre-se do que costumavam fazer no momento da conquista e tente repeti-lo novamente, será uma experiência linda e inesquecível que os unirá ainda mais.

Dinheiro & Trabalho: Se você trabalha com pessoas focadas apenas em ganhar dinheiro, terá problemas. Bom momento para começar um negócio ou mudar de casa. Tem a quantidade perfeita de ambição e coragem. Ambos os talentos… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Publicidade

Amor: No amor, será um bom dia, já que você receberá apoio do seu parceiro. Aproveite o dia para almoçar fora e passar bons momentos com ele, será um dia tranquilo e harmonioso.

Dinheiro & Trabalho: Gaste estritamente o necessário para não afetar sua economia. Tenha cuidado com a gestão do seu dinheiro, caso contrário pode passar apertado durante o mês. Em seu trabalho, se apresentará uma nova oportunidade… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você vai se sentir contente e protegido pelo seu parceiro. Isso lhe dará a segurança que tanto precisa. Os solteiros de este signo que vêm pulando de romance em romance, hoje vão encontrar algo definitivo.

Dinheiro & Trabalho: Se aproximam gastos inesperados, é aconselhável administrar o dinheiro com cuidado. Quebras potenciais de contratos também são previstas. Não tome qualquer decisão de forma prematura, pense bem e analisar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Publicidade

……

Leia também: