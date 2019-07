Foto mostra Rogério Lins sem máscara após acidente

Uma foto compartilhada nas redes sociais na noite deste sábado (6) mostra o prefeito de Osasco, Rogério Lins, após retirar o curativo tipo máscara do rosto.

Ele e a primeira-dama, Aline Lins, estão internados há oito dias no Hospital Municipal Antônio Giglio após sofrerem queimaduras de primeiro e segundo graus nas mãos, braço e rosto, ao acender a fogueira do Arraiá do Servidor, no dia 28 de junho.

De acordo com boletim médico, os dois se recuperam bem do acidente, mas ainda não há previsão de alta.

A imagem seria de uma entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, que vai ao ar neste domingo (7).

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.