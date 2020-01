Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (28/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (28/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Compreender o parceiro só é possível quando você se coloca no lugar dele. O amor é compartilhar luz e escuridão, os picos mais altos e os abismos mais profundos, na alegria e na tristeza e, que constroem um sólido relacionamento, como vocês merecem.

Dinheiro & Trabalho: Ordem e planejamento são urgentes em suas finanças. Existem gastos excessivos que você não detecta. Terá que revisar tudo e apenas pensar em obter benefícios cortando principalmente o supérfluo. Como consequência… Continue lendo o signo Aquário

Publicidade

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Emoções intensas que o esgotam. Ciúme, cobranças permanentes e pequenos detalhes por parte do outro que impedem a entrega total. Os sentimentos devem ficar claros, todos os distúrbios afetivos apenas os separam como um casal. Momento de dialogar e decidir.

Dinheiro & Trabalho: Tudo está se movendo ativamente em seu ambiente financeiro. É hora de avaliar e analisar propostas e não se lançar na primeira que aparecer, você quer ganhar dinheiro, mas há limites que você não deve ultrapassar, mas… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você precisa encontrar maneiras mais criativas de alcançar quem gosta. Você está se isolando demais e isso não ajudará em sua busca pela pessoa ideal. Mas, o fato é que o amor que você espera há muito tempo está mais próximo do que você pensa. Abra bem os olhos

Dinheiro & Trabalho: O período atual é frutífero e promete muitos ganhos. Há dinheiro no ambiente se você se envolver em atividades nas quais você tenha contato direto e pessoal com o público, a prosperidade financeira é certeza. Tudo o que… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: É possível recuperar a esperança na vida e no amor. As coisas vão se resolver por conta própria, apenas seja paciente e renda-se completamente à sua paixão. Apenas não imponha condições e deixe os sentimentos aparecer espontaneamente. A outra pessoa ficará feliz.

Dinheiro & Trabalho: Você receberá uma renda extra, mas não se envolva em despesas, economize esse dinheiro para mais tarde, pois em alguns dias você terá a oportunidade de conhecer pessoas que abrirão boas perspectivas de negócios… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Essa pessoa que você vai conhecer nos próximos dias tem um bom coração e sentimentos nobres, mas por enquanto não está muito preocupada com casos de amor. É melhor você pensar em agir de uma outra maneira e ver até onde ela pode ir com você.

Dinheiro & Trabalho: Transfira sua energia e conhecimento para algo que você sabe que pode lhe dar uma renda extra, mas primeiro você precisa abandonar esses pensamentos negativos que não vai dar certo ou que ninguém se interessará… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você está muito sozinho, muito trancado em si mesmo para ter amor em sua vida. Não sinta medo, pode haver desapontamento e rejeição em todo o processo de busca e conquista, mas não se compara à dor da solidão. Se arme de coragem e saia em busca da felicidade.

Dinheiro & Trabalho: O que foi feito até agora em finanças não é suficiente. O resultado final será escasso se você não investir mais tempo e dedicação ao que você sabe que dá certo quando se trata de negócios. Conhecimento e inteligência… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Prepare-se, pois, a atitude da pessoa que lhe interessa fará com que você se sinta confuso e com muitas dúvidas, dê tempo ao tempo, deixe as águas se acalmarem antes de agir. Por enquanto, ela tem fortes sentimentos por alguém do passado, mas gosta de você.

Dinheiro & Trabalho: A partir de agora aparece com toda força a satisfação do trabalho realizado em finanças. O planejamento adequado, sempre atento às mudanças do mercado, sempre é o que lhe diferencia como pessoa bem-sucedida… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você se protege do sofrimento, mas essa atitude o afasta do caminho do amor. Se você quer fugir da solidão, precisa sair e conhecer novas pessoas. E, quando encontrar alguém que lhe interessa, pare de mostrar indiferença, com medo de se magoar.

Dinheiro & Trabalho: À medida que os dias passam, você fica surpreso com tudo o que acontece agora em sua vida financeira. Você recebe o que estava esperando, pois está no meio de um processo de prosperidade ao seu redor. No campo… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No amor, por enquanto é melhor optar pela cura do silêncio, seu parceiro ultimamente não vê nada de bom no que você faz ou no que diz. É necessário refletir e analisar se a continuidade do relacionamento lhe dá felicidade. Ame-se para ser amada.

Dinheiro & Trabalho: Sua intuição desempenhará um papel importante no seu sucesso financeiro. Você sente que o passado tem respostas para você e está certo. Você consegue convencer uma pessoa a entrar em um negócio que… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Chegou a hora de ver as coisas de maneira diferente sobre o amor. Saiba que esses sonhos de amor tomarão forma e você será capaz de conquistar aquela pessoa que tem em mente há muito tempo. Aproveite a oportunidade de amar e ser amado.

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro está em lugares incomuns, porque as posições atuais de seu regente criam movimentos surpreendentes. Uma entrada de dinheiro que você pensou que não seria possível é resolvida favoravelmente e logo… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A esperança é a última coisa a perder e seu amor ainda está longe de um cenário assim. É possível recuperar o tempo perdido e, para que o relacionamento volte a ter uma chama de paixão é necessário se doar, mar, dialogar e respeitar. O resto é consequência disso.

Dinheiro & Trabalho: Não fique impaciente porque o dinheiro chega, no momento que você menos imagina. As coisas correm bem, a fortuna se aproxima de suas portas e você não deve se desesperar. Se você está desempregado, não vai… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Desesperar-se pela falta de resultados no amor, não leva a nada de bom. As coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer, não antes nem depois, acalme-se e espere, algo de muito bom pode ser visto no seu horizonte afetivo.

Dinheiro & Trabalho: Onde você menos espera existe o sucesso porque seu signo está recebendo uma boa onda financeira, siga suas intuições. Há uma pessoa muito próspera, que deseja compartilhar suas experiências com você e… Continue lendo o signo Capricórnio

…

Leia também:

Ana Maria Braga anuncia que tem câncer no pulmão e pede orações

Moradora de Carapicuíba com câncer terminal realizou sonho de casar antes de morrer

Acidente de trabalho mata 1 e fere 2 em Osasco

Caminhão do Serasa atende no Centro de Osasco a partir desta terça (28)