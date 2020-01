Caminhão do Serasa atende no Centro de Osasco a partir desta terça (28)

Osasco tem mais de 270 mil inadimplentes, segundo o Serasa. Para ajudar a diminuir este número, o caminhão itinerante da instituição estaciona no Centro de Osasco nesta terça-feira (28), onde ficará até sábado (1º).

Serão oferecidos gratuitamente serviços como consulta de CPF, Score, entre outros. Os consumidores que visitarem o caminhão terão acesso a renegociações de dívidas atrasadas e/ou negativadas com empresas parceiras do Serasa Limpa Nome Online e poderão sair de lá com o boleto de pagamento em mãos.

No total, o veículo do Serasa rodará mais de 18 mil km pelas estradas brasileiras. Em seus dois primeiros anos, o caminhão possibilitou o atendimento de mais de 200 mil pessoas que puderam consultar seu CPF; conhecer e entender sua pontuação de crédito com o Serasa Score,além de simular e/ou contratar empréstimos no comparador de crédito online Serasa eCred.

Atualmente, o Serasa conta com 46 empresas parceiras entre bancos, cartões de crédito, operadoras de telefonia e TV por assinatura como: Ipanema, Tribanco, Porto Seguro, Itaú, Claro, NET, Recovery e Vivo. As negociações com elas são possíveis no caminhão itinerante, nas agências Serasa por todo o Brasil e pelo site do Serasa Limpa Nome.

“Com a iniciativa, o Serasa Consumidor aumenta sua proximidade com a população, atendendo presencialmente sem custos e levando informação, que é o primeiro e mais importante passo para o início de uma vida financeira saudável”, afirma Giresse Contini, gerente do Serasa Consumidor.

“Além disso, temos ciência de que empoderar pessoas para terem o domínio e conhecimento de seu histórico financeiro é o caminho para um futuro mais confortável economicamente. A falta de tempo ou acesso à internet não podem se tornar empecilhos para que o cidadão tenha acesso à informação de qualidade”, completa.

AGENDA: Caminhão Itinerante Serasa – Osasco

Data: De 28 de janeiro a 01 de fevereiro

Horário: 8h às 18h

Local: Praça Antônio Menck – Centro (Bicicletário) – Osasco