Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (29/02) para o seu signo

Horóscopo do dia para este sábado (29/02). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

A euforia e certas atitudes estão complicando sua vida no amor e isso pode levá-lo a cometer um erro. Evite imaginar coisas não ditas ou criar cenários supostamente favoráveis, não force situações, seja paciente porque o amor dessa pessoa virá, mas de maneira natural.

Dinheiro & Trabalho:

Você sabe o que precisa fazer financeiramente, é apenas uma questão de decidir o que é melhor nesse momento. Você terá alguns problemas, mas como tem um plano, a solução virá imediatamente. Com relação ao… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Publicidade

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

O esforço para conquistar alguém que realmente gosta deve ser constante e indescritível. Você tem que entender que não pode dar nada como garantido no amor, não importa quanta aceitação você pensa que tem dela. Mantenha-se firme e focado.

Dinheiro & Trabalho:

Organize-se no trabalho, atualize todos os seus problemas pendentes. É absolutamente necessário, para seu prestígio e tranquilidade, que ninguém possa questioná-lo. Pelo seu estilo, criatividade e curiosidade, você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Se me permite lhe dizer, não espere muito dessa pessoa, a atitude dela sobre o amor difere completamente da sua. Talvez seja uma boa amizade para construir outro tipo de relacionamento. Seus intelectos e maneiras de ver a vida são muito distantes entre si.

Dinheiro & Trabalho:

Há uma forte tendência da sua parte em resolver seus problemas econômicos de uma vez todos eles, o que não é recomendado, pois isso o afastaria do caminho concreto que você deve seguir para alcançar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

À medida que os dias passam você descobre muitas coisas da pessoa que gosta e que até agora eram secretas, mas que a partir de agora são reveladas por ela. Você desfrutará de um toque de intimidade que aumentará as chances de união entre os dois.

Dinheiro & Trabalho:

Boas notícias estão chegando para aqueles que aguardam soluções para problemas associados a emprego, pois nesses primeiros dias do próximo mês as notícias serão mais do que satisfatórias. Enquanto isso, coloque… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Uma vibração muito dinâmica envolve você e o lançará em novos caminhos de aventuras do coração. Se houve separação ou algo terminou, você está prestes a iniciar um belo relacionamento com alguém que compartilha dos mesmos objetivos e gostos.

Dinheiro & Trabalho:

Sempre afirmamos aqui que a fortuna envolve você em uma aura de clarividência, premonições e palpites que o levam ao caminho do dinheiro. Seus sonhos quando você quer, se tornam realidade. Você sabe… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Se você deseja manter seu relacionamento amoroso, não mostre interesse em outra pessoa. Mesmo em situações que parecem inocentes, ou de acordo com você, pouco comprometedoras, já é o suficiente para criar um clima instável e prejudicial para ambos.

Dinheiro & Trabalho:

Preste muita atenção à recomendação de um amigo especialista que conhece assuntos de negócios, pois suas palavras o inspirarão a dar um salto em direção à abundância, algo que se materializará conforme sua… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Você precisa ser mais tolerante com as pessoas, especialmente daquelas nas quais tem interesse em se relacionar. Seja tolerante com as diferenças, para não arruinar suas próprias possibilidades no amor. Deixe de lado certos preconceitos e valores obsoletos.

Dinheiro & Trabalho:

Um bom dia para começar a fazer mudanças positivas em sua vida profissional e em sua maneira de ver o futuro da sua carreira, é provável que você tenha ficado muito tempo ocupado com diversos compromissos e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Pensar apenas em aventuras e diversão não fará você ser alguém completamente feliz. Abra-se para o amor com tudo o que você traz dentro de si. Cuidando tanto para evitar de sofrer por amor, a única coisa que você conseguirá é ficar acompanhado, mas sozinho.

Dinheiro & Trabalho:

Em finanças, você tem algo valioso em mãos. Um movimento inteligente deve ser realizado, não hesite em contratar os conselhos que a situação exige. No trabalho, quanto aos conflitos profissionais que você enfrenta… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Diante dessa pessoa que não sai da sua mente, pense que no amor não há decisão fácil, mas basta dar o primeiro passo e o que tem que ser será. Essa pessoa tem tudo o que você está procurando, então não tenha medo de assumir um compromisso mais sério.

Dinheiro & Trabalho:

O processo iniciado a partir de agora para conquistar a tão sonhada vaga de emprego começará a tomar forma. O seu carisma e empenho será a causa do sucesso desta missão pessoal, que também será decisiva para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Hoje você está com uma áurea irresistível e isso significa que a pessoa que você gosta pode ser atraída de novo, portanto, tente causar uma boa impressão, pois pode ser um dia cheio de surpresas românticas. Aproveite e declare seus sentimentos para ela.

Dinheiro & Trabalho:

Seus colegas de trabalho estarão muito dispostos a aceitar sua liderança. Você tem mais poder do que pensa. Não tenha medo de usá-lo. As pessoas vêm até você em busca de segurança e caminhos. Assuma… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Hoje é provável que você comece a considerar a possibilidade de estar novamente com alguém que fez parte do seu passado. Se for assim, pense muito antes de dar esse passo e não se comprometa apenas por causa de um sentimento momentâneo de saudade.

Dinheiro & Trabalho:

Uma mudança completa no plano financeiro se visualiza a partir de agora. A inovação será a chave que o levará à prosperidade tão desejada. No campo profissional, você receberá o apoio de terceiros. O… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Você tem que fazer um esforço maior para que as coisas mudem no amor. Seu desânimo e apatia não mostram o melhor que há no seu interior, apenas com entusiasmo será capaz de provar e convencer quem você gosta a ficar com você.

Dinheiro & Trabalho:

Você deve aproveitar esses dias porque sua imaginação e criatividade estão mais presentes do que nunca, o que é ótimo porque você vai iniciar uma nova atividade ou mudar para um emprego ou cargo para o qual… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

…

Leia também:

E pah! Relato de vendedor de doces de Itapevi com maquininha de cartão viraliza