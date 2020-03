Horóscopo do Dia | Previsões para esta quinta-feira (26/03)

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (26/03). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Sim, a pessoa é bonita, mas é possível alcançar algo mais importante e melhor em termos de amor. Seja mais seletivo, perceba a profundidade das pessoas, não se deixe levar pelas meras aparências, porque uma hora a beleza acaba.

Dinheiro & Trabalho: Você receberá sinais claros de que chegou a hora de pôr em prática um projeto de negócios on-line. Aquelas idéias que pareciam absurdas no passado terão força total no presente. No trabalho… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Tudo está fervendo em sua vida afetiva, especialmente hoje quando há alguém perto esperando que você expresse algum interesse por ele para que possa avançar mais com a possibilidade de conquistar você. Então, preste atenção às pessoas e decida-se.

Dinheiro & Trabalho: Leve tudo o que acontece nos seus negócios e trabalho como uma lição para crescer. Os contratempos que você enfrenta fazem parte desta fase do desenvolvimento econômico e são uma maneira… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Os problemas que impediram você de alcançar amor e felicidade terminarão. Você está à beira de uma mudança profunda e positiva, apenas seja paciente já que terá que exibir todas as suas artes e usar todos os seus encantos para alcançar o coração dessa pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Em finanças você a partir de agora, em plena incertezas, você crescerá graças às boas decisões que tomar. Com esse tipo de trabalho remoto, você se sente inseguro com o desempenho de suas tarefas… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O amor é outra coisa, com ele você sente a vibração de tantas emoções que não sabe explicar o que acontece por dentro. Mas, com essa pessoa, talvez não exista nada além de uma aventura muito boa para os dois, por enquanto ainda não é amor como se espera.

Dinheiro & Trabalho: Este é o ciclo da prosperidade e o dinheiro que você precisa logo aparecerá. Agora, tente fazer algumas economias para que, aos poucos, possa compensar as perdas sofridas dos dias passados… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Neste período astral, com a boa energia de Vênus e Júpiter, tudo se transforma e o amor baterá em sua porta. É o momento de se permitir uma segunda chance com alguém que agora tem tudo para fazer você feliz. Não tenha receios, se permita ser feliz com essa pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Um certo sentimento de inquietação o envolve e, nesse caso, você deve obedecer a seus instintos e palpites. Deixe seu dinheiro como está e aguarde a tormenta passar. Durante esses dias de… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Vá devagar no amor, a calma permitirá que você ganhe mais terreno do que agindo com pressa. Essa pessoa em que você está interessado pode se sentir um pouco sufocada com certas atitudes suas, tenha cuidado, ela não vai fugir, mas pode se irritar com você.

Dinheiro & Trabalho: Eventos de grande volatilidade e instabilidade podem alterar seus planos no trabalho. Você terá que superar tudo, entrar em contato com aqueles que estiveram em situações semelhantes antes para… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Deixe as indecisões com relação à essa pessoa para trás. Qualquer incidente infeliz do passado pode ser esclarecido com uma conversa franca, no melhor estilo de seu signo. Tanto ela quanto você, sabem que é possível iniciar um feliz relacionamento. Então?…

Dinheiro & Trabalho: Durante este período de trabalho em casa, você descobrirá oportunidades ocultas por trás das aparências. É um momento inspirador em que surgirão idéias que serão postas em… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Depois de muito procurar e de várias tentativas, no amor, a pessoa certa já está a caminho. A pior coisa que você pode fazer é apresentar uma imagem que não corresponda à realidade, achando que assim vai impressionar. Apenas seja você mesmo.

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro se apresenta a você de uma maneira incomum, imprevisível, no qual tudo pode acontecer no momento menos esperado, mas de maneira sempre positiva para você. Este é um ciclo de… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Bons resultados no amor. Seu esforço não será em vão porque a pessoa em que você está interessado saberá como apreciar tudo o que você faz para conquistar seu coração. Você conquista amor e felicidade apenas desejando o melhor para os dois.

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro está chegando à sua vida e, embora agora você não perceba, será em diferentes formas e condições. Em breve, você recuperará o tempo que pensou ter perdido. Chegou a hora de se… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Nesta fase, quando há fortes ondas de energia em seu signo, pode começar a definir um relacionamento muito estável. O importante é que você não perca a oportunidade e, quando surgir, troque informações, telefones, Facebook, Instagram, para não perder o contato.

Dinheiro & Trabalho: Você está entrando em um bom estágio econômico e uma circunstância inesperada e positiva surge em sua vida financeira que o ajudará a sair de um problema legal ou de uma questão difícil. Boas… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você sente dentro de si novos sentimentos e se sente atraído por aquela pessoa que menos pensou ser possível. O amor o rodeia com características incomuns, muito do seu jeito, e esse alguém também não para de pensar em você. É o momento de você agir.

Dinheiro & Trabalho: Há boas notícias no setor de trabalho e se ele é pago por comissões, você pode esperar uma boa renda, mesmo que não saia de casa. Com o trânsito de Saturno, toda a sua vida financeira está… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Abaixe a expectativa em suas demandas de amor, não exija perfeição porque ninguém é, incluindo você. Alguém com sentimentos nobres pode entrar em sua vida, abrir sua mente e seu coração, pare de idéias preconcebidas e se entregue ao amor dessa pessoa.

Dinheiro & Trabalho: A combinação da Lua juntamente com a vibração do dia, tem a particularidade de estimular sua imaginação e ajudá-lo a ver muitas oportunidades de desenvolvimento econômico onde… Continue lendo o signo Peixes

