Hospitais de Barueri com leitos para covid-19 estão lotados

A Prefeitura de Barueri informou, nesta quinta-feira (18), que os hospitais e prontos-socorros do município, que atendem pacientes com covid-19, estão lotados. O atendimento na rede pública de saúde também está mais lento devido ao aumento no número de pessoas que tem procurado atendimento nos hospitais.

De acordo com boletim desta quarta-feira (17), o Hospital Municipal de Barueri e o Pronto Socorro do Jardim Paulista têm 184 pacientes internados, entre leitos de UTI e enfermaria.

Com o agravamento da pandemia nos últimos dias, o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), anunciou na segunda-feira (15), a criação de mais 46 leitos para covid-19, dos quais 31 de enfermaria e 15 de UTI. No entanto, a administração municipal ressalta que, por mais que a Secretaria de Saúde trabalhe para aumentar o número de leitos de enfermaria e UTI, eles não têm sido suficientes para suprir a demanda de internações.

Ainda de acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura, a cidade tem 15.672 casos confirmados de covid-19, dos quais 14.699 são de pessoas que já estão curadas. Outros 2.895 casos estão em investigação. Até o momento, o município registra 534 mortes confirmadas pela doença.

Barueri, assim como todo o estado está na fase emergencial do Plano São Paulo, na qual estabelece medidas mais duras de restrição de circulação de pessoas e de algumas atividades até o dia 30 de março, inclusive parte daquelas classificadas como essenciais. O objetivo é ampliar o distanciamento social e reduzir a circulação urbana para diminuir o avanço de casos de covid-19.

