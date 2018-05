Um dia após anunciar a suspensão dos procedimentos, em razão do desabastecimento causado pela greve dos caminhoneiros, a administração do Hospital Municipal Antonio Giglio, em Osasco, anunciou a retomada das cirurgias eletivas (não emergenciais).

De acordo com a administração do hospital, a volta do procedimento decorre da aparente retomada do abastecimento. Leia a nota divulgada nesta terça-feira, 29: