Hospital e Maternidade São Luiz abre as portas em Osasco

Foi inaugurada nesta quinta-feira (5) a unidade do Hospital e Maternidade São Luiz, em Osasco. Com mais de 35 mil m², o complexo de saúde está localizado na avenida Marechal Rondon, 299, no Centro da cidade.

publicidade

O prefeito Rogério Lins (Podemos) prestigiou a inauguração do espaço. “Nossa cidade agora tem o maior e mais moderno complexo de saúde de toda a região, o Hospital e Maternidade São Luiz Osasco. Foram mais de R$ 180 milhões de investimentos”, declarou Rogério Lins, nas redes sociais.

Segundo o prefeito, mais de 2 mil vagas de emprego serão geradas com a chegada do Hospital e Maternidade São Luiz ao município. “Bem-vindo, São Luiz Osasco. Deus abençoe a nossa cidade”, finalizou Lins.

publicidade