Hotel de referência em hospedagem e eventos corporativos chega a Osasco

A UNU Hotels & Resorts inaugurou recentemente, em Osasco, o primeiro hotel de bandeira Urban do Brasil. O URBAN by UNU conta com 120 apartamentos com varanda e um centro de eventos com capacidade para 500 pessoas.

A rede chega à cidade osasquense especialmente para oferecer serviço voltado às necessidades e conforto do público corporativo, que vem crescendo com a aposta cada vez maior de grandes empresas, tais como como iFood, Mercado Livre, B2W, Uber e 99.

Para esse público, o Centro de Convenções do URBAN BY UNU conta com espaços modulares, podendo receber eventos de diversos formatos e tamanhos. Além disso, o espaço conta ainda com pé-direito de seis metros de altura e estrutura para receber tanto eventos corporativos, como sociais.

“Unimos o conforto e a praticidade de um hotel moderno e despojado a fim de conquistar os clientes corporativos mais exigentes. Além da aprimorada experiência que proporcionamos com nossas instalações recém-construídas, é preciso destacar o espaço que temos para realizar eventos sociais e corporativos, para até 500 pessoas, hoje uma referência em Osasco”, diz Francisco Salema, CEO da UNU Hotels & Resorts.

O empreendimento está localizado na Avenida Santo Antônio, 1453, dentro do Complexo Empresarial Osasco, que fica próximo aos principais acessos da cidade.

SERVIÇO

Hotel Urban by UNU Osasco /

Endereço: Avenida Santo Antônio, 1453 – Osasco /

Informações e reservas: 11 30909434 /

Redes sociais: @urbanbyunu