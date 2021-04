Idosa aprende a ler aproveitando aulas online para o neto de 7 anos na pandemia

Durante a pandemia de covid-19, Marlene Hinckel, de 63 anos, encontrou a oportunidade de aprender a ler as primeiras palavras de sua vida ao lado do neto Eduardo, de 7 anos. Eles formaram uma dupla dedicada e presente nas atividades remotas.

“Pensei comigo: o Eduardo, com sete aninhos, está aprendendo. Eu vou aprender também. Hoje, estou conseguindo entender as coisas”, contou a idosa. “Ele logo aprendeu a ler e escrever. Eu ainda estou tentando. As primeiras palavras foram dado, dia, lua, dedo e casa”, lembrou dona Marlene, muito orgulhosa, ao G1.

A idosa conta que já passou dificuldades e se sentiu envergonhada por não saber diferenciar o shampoo do condicionador no supermercado, por exemplo, ou por não identificar o nome de uma rua, mesmo estando no endereço indicado. Para realizar o sonho de ler e escrever a idosa, de Santa Catarina, chegou a se matricular na Educação para Jovens e Adultos (EJA) em 2019, mas não conseguiu se alfabetizar.

Com o início da pandemia, a situação ficou um pouco mais complicada para dona Marlene que, além de ser do grupo de risco da covid-19, teve as aulas presenciais suspensas. “Fiquei em casa isolada, sem sair para lugar nenhum e estava muito depressiva, pois antes da pandemia estava frequentando a EJA”.

Preocupada com o bem-estar de dona Marlene, a filha Karina Hinckel passou a visitar mais a mãe. Eduardo acompanhava a mãe nas visitas e foi na casa da avó, que ele começou a fazer as aulas no formato retomo. Inicialmente, dona Marlene ficava espiando o neto até que viu a oportunidade de aprender. A atividade preferida da dupla de estudantes é o “Super Leitor”, um projeto pedagógico da escola de Eduardo, da rede privada, que incentiva a leitura de diversas histórias pelos alunos.

Engajada nas atividades, dona Marlene passou até a interagir nas aulas e tem o seu próprio material para os estudos. Agora, ela já consegue identificar muitas palavras e até a comprar o seu shampoo sozinha no supermercado. O neto dá muito apoio à avó e explica as atividades que ela não consegue entender de primeira.

Com o retorno das aulas presenciais em Santa Catarina, Eduardo retornou para o colégio e dona Marlene perdeu o parceiro de estudo, mas continua recebendo as atividades do colégio e sonha em aprender a ler um livro sozinha.

