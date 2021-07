Influenciador digital revela detalhes picantes de encontro com Juliette e é criticado

O influenciador digital e dançarino Alê Oliveira agitou a internet ao revelar detalhes picantes de quando ficou com a campeã do BBB 21 Juliette, antes de ela participar do reality.

“Foi na house (casa) dela. Tomamos um vinho. Depois fomos para o motel no carro dela”, contou Alê, durante participação em um podcast. Um amigo entrou no podcast e deu mais detalhes: “Rolou língua lá…”. Alê confirmou, mas disse que não queria “biscoito” em cima disso.

As declarações do influenciador digital paraibano, que tem mais de 5,7 milhões de seguidores no Instagram, geraram uma enorme repercussão negativa nas redes sociais, com comentários como: “medo de ficar com um menino e ele ser igual o Alê Oliveira”; “Totalmente desnecessário, credo”; e “nojo”.

um dos piores traumas que você pode ter é ficar com uma pessoa tipo esse ale oliveira, que fica expondo tudo que vocês fizeram ou não fizeram, se foi bom ou se foi ruim — joaum (@ojoaumm) July 2, 2021

Esse Ale Oliveira é o pior tipo de macho que existe, sente necessidade de expor uma mulher por biscoito, e quem defende ele é tão podre quanto — Meire Anne 🌵🇾🇪 (@AnneMeire) July 2, 2021

medo de ficar com um menino e ele ser igual o ale oliveira — Biancaaa (@BiancaBrittes) July 2, 2021

Com as críticas, o dançarino se pronunciou: “Família, acabei de acordar com o meu direct lotado de coisas e as páginas postando um negócio de beijo grego. Isso é mentira”, afirmou, nos Stories no Instagram.

“Eu e a Ju ficamos antes do programa, que não tem nada a ver hoje. Os meninos comentaram do nada isso e eu nem esperava”, continuou. “Espero que parem de postar sobre isso, por favor. Eu não preciso me envolver em polêmica, nunca gostei disso. Não é agora que eu vou gostar”, finalizou o influenciador digital.