Inscrições abertas em concurso público em Barueri com salários de até R$ 9,9 mil

A Prefeitura de Barueri está com as inscrições abertas em concurso público com salários que vão de R$ 1.424,98 a R$ 9.999,12. As vagas são para a área da saúde (médicos) e cargos de agente de manutenção, fiscal técnico, analista documental (arquivista) e arquiteto.

As vagas na área da medicina são para clínico geral, geneticista, infectologista infantil, neurologista infantil, pneumologista infantil e adulto e psiquiatra infantil, todas com salário de R$ 9.999,12, com jornada de 20h semanais.

O concurso público de Barueri também tem vagas para agentes de manutenção, com salário de R$ 1.424,98 (40h semanais); fiscal técnico, com vencimentos de R$ 3.098,58 (40h semanais); analista documental (arquivista), com vencimentos de R$ 5.851,52 (40h semanais), e arquiteto, com vencimentos de R$ 6.845,97 (40h semanais).

A convocação para as provas objetivas será feita no dia 23 de março, no site do IGECS, e a realização das provas está programada para 3 de abril (domingo).

Como se inscrever no concurso público da Prefeitura de Barueri

As inscrições devem ser feitas até 14 de março no site do IGECS. Para o cargo de agente de manutenção a taxa é de R$ 30,50, para fiscal técnico é de R$ 55,50 e R$ 72,50 tanto para analista documental (arquivista) quanto para os médicos.

Os candidatos com renda familiar per capita inferior ao salário mínimo poderão pedir isenção da taxa de inscrição. O mesmo acontece para aqueles que comprovarem ser doadores de sangue (duas vezes por ano para homens e uma vez por ano para mulheres). Leia o edital aqui.

