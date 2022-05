Inscrições abertas em curso gratuito de pilotagem preventiva para motociclistas em Barueri

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Pilotagem Preventiva para motociclistas, promovido pela Defesa Civil, ligada à Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social (SSUDS) de Barueri.

publicidade

O curso, previsto para começar no dia 14 de maio, é realizado em duas etapas: aulas teóricas pela manhã e práticas, à tarde. O objetivo é promover treinamento especializado em pilotagem de motocicletas para evitar acidentes por meio de técnicas de condução segura.

Para participar, o motociclista precisa ter habilitação categoria A e ter moto própria. As inscrições são feitas pelo preenchimento do formulário e se encerram no dia 12 de maio.

publicidade

Haverá uma próxima turma em julho, com inscrições até o dia 14. Para mais informações, basta ligar para o telefone (11) 4199-0620 (ramal 23) ou enviar e-mail para sas.defesacivil.escola@barueri.sp.gov.br.

Confira as datas das próximas turmas do curso gratuto em Barueri:

publicidade

16/07, com inscrições até 14 de julho;

17/09, com inscrições até 15 de setembro;

26/11, com inscrições até 25 de novembro.