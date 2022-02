Inscrições abertas em Osasco e região no Bolsa Trabalho, que paga R$ 540 a desempregados

Vão até sexta-feira (11) as inscrições no programa Bolsa Trabalho, do governo estadual, que oferece bolsa-auxílio de R$ 540 por cinco meses, além de cursos de qualificação profissional e apoio à empregabilidade. As oportunidades são destinadas a jovens e mulheres de Osasco, Carapicuíba, Itapevi e região, que estejam desempregados.

publicidade

Os selecionados também prestarão serviços em órgãos públicos municipais e estaduais, com carga horária de 4 horas diárias, durante cinco dias da semana. Os cursos serão online.

Podem se inscrever residentes do estado de São Paulo há pelo menos dois anos. Entre os critérios é preciso estar desempregado, ter mais de 18 anos, e renda familiar de até meio salário-mínimo por pessoa. O interessado não pode ser beneficiário de Seguro Desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente.

publicidade

As inscrições vão até o dia 11 no site https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/, na opção Bolsa-Trabalho.

OPORTUNIDADES// Barueri terá seleção para 100 vagas de operador de atendimento nesta quinta (10)