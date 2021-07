Inscrições abertas para 80 vagas em curso gratuito de gestão administrativa em Barueri

O Instituto da Oportunidade Social (IOS) abriu as inscrições para preencher 80 vagas no curso de gestão administrativa, na unidade de Barueri. As oportunidades são para jovens entre 15 e 17 anos, que estejam cursando ou que tenham concluído o ensino médio na rede pública de ensino.

O curso tem duração de seus meses e é focado em conteúdos de tecnologia e administração, que incluem o pacote Office e a operacionalização de sistema de gestão empresarial ERP.

As aulas terão formato semipresencial. Nas atividades à distância, o IOS fornecerá internet aos alunos que necessitarem de acesso à plataforma virtual de atividades.

Ao final do curso, os alunos formados podem participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca vagas de empregos principalmente entre as empresas parceiras da instituição, além de vagas para formação universitária em instituições parceiras da organização.

Em 2020, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, o IOS formou cerca de 1.500 jovens e pessoas com deficiência e, também colaborou com o ingresso de 815 alunos no mercado de trabalho.

A unidade de Barueri está localizada na rua Benedito Dias, 87, no bairro Nova Aldeinha. Os interessados têm até o dia 12 de agosto para fazer a inscrição no site https://ios.org.br/.

