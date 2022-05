Inscrições abertas para curso de técnicas de cabeleireiro em Santana de Parnaíba

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria da Mulher e da Família, vai oferecer a partir do dia 6 de junho o curso de Técnicas de Cabeleireiro.

As aulas serão realizadas das 13h às 17h de segunda a sexta-feira até o dia 21 de junho.

Para se inscrever é preciso comparecer na Secretaria da Mulher e da Família (Rua Topázio, 65, Jardim Parnaíba) portando documento com foto e comprovante de residência (idade mínima 16 anos com autorização do responsável).

As vagas são limitadas. Para mais informações: 4154-6248.