Inscrições para 11 cursos profissionalizantes gratuitos em Barueri começam na segunda, 23

O Programa Meu Futuro, promovido pela prefeitura de Barueri através da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho, está disponibilizando cursos profissionalizantes de curta duração totalmente gratuitos. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (dia 23) e vão até sexta-feira (dia 27). Com vagas limitadas, as qualificações são voltadas a pessoas com 18 anos ou mais.

Publicidade

São 11 opções em cursos: Assistente de Recursos Humanos, Assistente Administrativo, Assistente Contábil, Almoxarife Estoquista, Gestão de Qualidade, Técnicas Segurança no Trabalho, Eletricista Instalador Residencial, Portaria e Recepção com Segurança, Técnicas de Oratória, Auxiliar de Logística e Teleatendimento Telemarketing.

O início das aulas está previsto para o dia 2 de maio (quarta-feira) e elas serão ministradas de segunda a sexta-feira na Rua Prof. Max Zendron, 177, Vila São Jorge – Barueri. O horários disponíveis devem ser checados no momento da inscrição. A duração dos cursos varia de 40 a 120 horas, dependendo da opção escolhida.

Os interessados devem dirigir-se ao Centro de Qualificação Profissional, que fica na rua Guilhermina Carril Loureiro, 100, Centro de Barueri para fazer a inscrição. Para tanto, é necessário, além de ter no mínimo 18 anos, ser morador de Barueri e estar com o Cadastro Cidadão atualizado, apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar.

O Programa Meu Futuro tem o objetivo de ampliar as possibilidades profissionais dos munícipes e tornar o cidadão barueriense cada vez mais qualificado para o mercado de trabalho.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4199-0513.