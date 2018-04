Sodiê tem novo sabor de bolo para o Dia das Mães

Com unidades em Osasco, Barueri e região, a Sodiê Doces desenvolveu um sabor especial para o Dia das Mães: Delícia de Leite com Nozes. Montado numa massa de pão de ló branca, recheada de doce de leite com nozes e mousse de leite em pó e coberta com mousse branco, nozes, raspas de chocolate branco, riscas de doce de leite e cerejas, o bolo fará parte da linha especial da marca.

“Já temos mais de 90 sabores diferentes nas nossas 300 unidades e estamos sempre criando novas combinações para lançar em datas especiais com o objetivo de agradar nossos clientes e poder participar com eles desses momentos especiais. É bom saber que fazemos parte da história de cada um deles e que estamos presentes em momentos importantes e inesquecíveis”, afirma a fundadora da rede, Cleusa Maria da Silva.