Rogério Lins e Aline Lins lançam Campanha do Agasalho 2018 em Osasco

O Fundo Social de Solidariedade, da Prefeitura de Osasco, lançou na quinta-feira, 19/4, no Teatro Municipal Glória Giglio, a Campanha do Agasalho 2018. Com o tema “O inverno é frio, mas o seu coração não precisa ser”, a ação visa estabelecer uma grande rede de solidariedade, envolvendo o Poder Público, a sociedade civil, empresas e o terceiro setor para atender famílias em vulnerabilidade social, entidades assistenciais, albergues, comunidades e asilos.

O prefeito Rogério Lins participou do lançamento oficial da campanha ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins. “Em uma grande cidade como Osasco, não tem sentido pensar apenas em grandes obras se não houver ações como esta, de solidariedade. Daí a importância de campanhas como a do agasalho, e outras medidas que implantamos em nosso governo, como o Programa Osasco Integra, que oferece qualificação para quem está em busca de emprego. Não podemos dar o peixe. Também temos de criar condições para que as pessoas possam pescar”.

Aline Lins agradeceu aos que compareceram ao teatro para prestigiar o evento e fizeram as primeiras doações. Foram arrecadadas 159 peças entre pares de sapato, cobertores e mantas de casal e de solteiro, edredons de casal e de solteiro, cobertores, entre outros. “É um momento para refletirmos sobre solidariedade. É uma luta contra o tempo para ajudarmos a proteger das baixas temperaturas aqueles que mais precisam”, disse, ao destacar que as pessoas podem doar roupas, blusas, agasalhos e cobertores em bom estado de conservação, seja para o uso de adultos ou crianças.

No ano passado foram arrecadadas cerca de 45 mil peças. A meta este ano é atingir 60 mil peças. Para tanto foram montados 33 postos de arrecadação na cidade (veja relação abaixo).

Locais de arrecadação de doação

AAMEEP (Associação de Atendimento Multiprofissional e Ensino Especial Profissionalizante

Rua Belo Horizonte, 257 – Rochdale

. ACENBO – Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Osasco

Rua Acenbo, 100 – Jardim Adalgisa

. ACM – Associação Cristã de Moços – Osasco

Avenida das Flores, 453 – Jardim das Flores

. Associação dos Anjos da Guarda Mirim de Osasco

Rua João Rosa de Oliveira, 18 – Jaguaribe

. Associação dos Funcionários Públicos do Estado de SP

Rua Vitório Tafarello, 509 – Km 18

. Auto Viação Urubupungá – Garagem

Avenida Presidente Médici, 1340 – Jardim Mutinga

. Clube dos Subtenentes e Sargentos do II Exército

Avenida Luiz Rink, 187 – Vila Ayrosa

. Cobasi Osasco

Avenida dos Autonomistas, 1828 – loja 12 – Vila Yara

. Colégio Ateneu

Rua Santo Antônio, 1884 – Vila Osasco

. Colégio Haya

Rua Virgínia Aurora Rodrigues, 230 – Centro

. Colégio Manoel Moratto

Avenida São José, 279 – Vila Ayrosa

. Colégio Peres

Rua Rio Paranapanema, 387 – Jardim Piratininga

. Condomínio Edifício Armênia

Rua Victor Brecheret, 143 – Vila Yara

. ECOOSASCO Ambiental

Rua Manuel Antônio Portella, 270 – Presidente Altino

. Edifício Condomínio Santa Fé

Avenida Santo Antônio, 1339 – Vila Osasco

. FITO – Fundação Instituto Tecnológico de Osasco

Rua Camélia, 26 – Jardim das Flores

. Ginásio Esportivo José Liberatti

Rua Jubair Celestino, 150 – Presidente Altino

. Hospital Cruzeiro do Sul/Intermédica

Avenida dos Autonomistas, 2502 – Centro

. JUCO

Rua Rubens do Amaral, 180/200 – Jardim Bela Vista

. Ordem dos Emancipadores de Osasco

Rua Virgínia Aurora Rodrigues, 413 – Centro

. Recanto Alegre Creche

Rua Antônia Assaf, 335 – Vila Pestana

. SBT

Avenida das Comunicações, 4 – Industrial Anhanguera

. Secretaria de Educação de Osasco

Rua Eclísio Viviani, 126 – Centro

. SEM PARAR I

Avenida dos Autonomistas, 896 – Centro

. SEM PARAR II

Rua Minas Bogasian, 253 – Centro

. SESCON – SP Regional de Osasco

Rua Lírio, 82 A – Jardim das Flores

. Shopping União

Avenida dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara

. Supermercado Econômico Ltda

Avenida Cruzeiro do Sul, 1009 – Rochdale

. Viação Osasco

Avenida Walter Boveri, 501 – Jardim Novo Osasco

. Vida Drogaria – Loja 1

Avenida Benedito Alves Turíbio, 715 – Bandeiras

. Vida Drogaria – Loja 2

Avenida Benedito Alves Turíbio, 858 – Padroeira

Vida Drogaria – Loja 3

Avenida Benedito Alves Turíbio, 467 – Jardim Autonomistas