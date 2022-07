Instituto Cacau Show lança novo programa para jovens e comunidade da região

O Instituto Cacau Show (ICS) lança nessa quinta-feira (7) o Programa Inspire Jovem 2.0, que tem como objetivo promover oportunidades de desenvolver protagonismo, capacidade de resolução de problemas reais, trabalho em grupo, autoestima, empreendedorismo e conhecimento de ferramentas socioemocionais, criando possibilidades na vida do jovem e em sua atuação na comunidade.

Para o lançamento, o ICS abre suas portas para os jovens e seus familiares participantes do programa para eles conheçam e entendam melhor a nova proposta do programa, bem como os mentores que os acompanharão durante todo o processo.

“O momento será uma oportunidade para tirar dúvidas e realizar o agendamento para as entrevistas focais, do início do programa”, explicam os organizadores do evento.

O lançamento também será o momento de tornar público para agentes do município de Itapevi e comunidade as oportunidades oferecidas para os jovens e como torná-las (os) protagonistas de suas histórias.

O Instituto Cacau Show oferece gratuitamente, desde 2016, no município de Itapevi, atividades educacionais e culturais com foco no desenvolvimento integral para crianças e jovens de 6 a 18 anos.