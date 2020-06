Internautas enviam fotos de presidente de time de Osasco nu a deputado

Após o deputado estadual Douglas Garcia (PSL) pedir para internautas enviarem para o e-mail dele nomes de manifestantes “antifascistas”, que foram às ruas neste domingo (31) contra o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Osasco Audax, Vampeta, acabou indo parar nos Trending Topics do Twitter nesta segunda-feira (1º).

Mas o que Vampeta tem a ver com o assunto? É que muitos opositores do parlamentar resolveram fazer uma campanha para que sejam enviadas imagens do ensaio nu de Vampeta na extinta revista “G Magazine” ao e-mail do parlamentar.

ATENÇÃO! Se você conhece o nome completo de algum autodenominado “antifascista” e possui provas de que ele é o que afirma ser, peço que anexe a prova ao respectivo nome completo e envie ao meu e-mail: douglasgarcia@al.sp.gov.br Podem dar RT aqui sem dó, por favor 👍🏾 me ajude! — Douglas Garcia (@DouglasGarcia) June 1, 2020

Chegou a hora da união entre os kpopers e aqueles que floodam foto do vampeta pelado O e-mail está aí, vocês sabem o que fazer… pic.twitter.com/dU4hzolJ32 — Willian (@willtuber) June 1, 2020

precisamos de uma solução brasileira já que essa é uma iniciativa brasileira floodar o e-mail do deputado com a foto do Vampeta pelado na G Magazine https://t.co/ZERk57AyuD — leonardo s.r. 🇧🇷 (@leosrodr_) June 1, 2020

TODO MUNDO MANDANDO A FOTO DO VAMPETA PELADO EM ALTA RESOLUÇÃO PRO DEP!!!!! https://t.co/PYpGE7KxZV — Davi Teofilo (@eudteofilo) June 1, 2020

CORRENTAÇO SINISTRO Tá vendo esse email ai? Vamo encher ele de foto da pi*oca do Vampeta? AJUDA NO RT, FAMÍLIA pic.twitter.com/VxUeRkeChw — Sinistra® (@sinistramemes) June 1, 2020

Me expliquem pq está todo mundo mandando essa foto do vampeta. Eu to rindo muito! Kkkkkkk — Jun Kazama (@JunKazama24) June 1, 2020

Partiu mandar a foto do vampeta https://t.co/iT2M37RHIy — Paola (@paaolart) June 1, 2020