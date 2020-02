IPTU 2020 em Barueri poderá ser parcelado em até quatro vezes

A partir do final de fevereiro, os munícipes de Barueri começam a receber da Prefeitura, por meio da Secretaria de Finanças, os carnês de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2020, que poderão ser parcelados em até quatro vezes.

Neste ano, o reajuste foi de 3,4% e não há desconto para quem fizer o pagamento à vista, mas poderá ser pago até junho deste ano, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R$ 35.

A Prefeitura estima que até o início de março sejam distribuídos cerca de 89 mil carnês. Quem não receber em até 10 dias antes do vencimento da primeira parcela, em março, deverá comparecer no setor azul do Ganha Tempo, na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro, para solicitar uma guia ou poderá imprimi-la acessando o Portal da Prefeitura.

Isenção

De acordo com a lei municipal 1.452/2004 e sua alteração, o IPTU é isento para os aposentados, pensionistas ou beneficiários de auxílio previdenciário pelo amparo social. A medida é válida para contribuinte possuidor de um único imóvel em Barueri, utilizado exclusivamente para moradia e que não seja destinado a comércio, locação ou qualquer outra atividade remunerada.