Itapevi abre processo seletivo para contratação de 50 médicos

A Prefeitura de Itapevi abriu processo seletivo para a contratação de 50 novos médicos, que vão atuar nas áreas de urgência, emergência e cirurgia geral. As inscrições vão até o dia 15 de dezembro e podem ser realizadas de forma online ou presencial.

Para o cargo de Médico de Urgência e Emergência são oferecidas 45 vagas. A carga horária é de 24 a 40 horas semanais, com salário de R$ 48,03 por hora trabalhada, mais gratificação de até 60% (de segunda a sexta-feira) e de até 100% (aos sábados, domingos e feriados).

Para os interessados ao cargo de Médico Cirurgião Geral há cinco vagas abertas. A jornada de trabalho é a mesma de Médico de Urgência e Emergência. Já a gratificação é de até 80% de segunda à sexta-feira sobre o valor de R$ 48,03 por hora de trabalho. Os recebimentos são de 100% de gratificação aos sábados, domingos e feriados.

O contrato de trabalho terá duração de até dois anos a partir de sua assinatura, vigorando por 30 dias, podendo ser prorrogado automaticamente a cada 30 dias.

Como participar do processo seletivo em Itapevi:

Os interessados que desejarem se inscrever remotamente devem preencher a ficha de inscrição anexa no Diário Oficial do município e encaminhar para endereço de e-mail sec.adm.concurso@itapevi.sp.gov.br.

Já aqueles que optarem pela forma presencial, basta entregar uma cópia simples dos documentos requisitados no edital no Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração e Tecnologia, que fica na rua Isola Belli Leonardi, 8 (1° andar), na Vila Nova Itapevi, das 8h às 17h.

O resultado do processo seletivo será publicado no dia 18 de dezembro, no Diário Oficial do município. O edital, a ficha de inscrição e mais informações podem ser encontrados no site da Prefeitura de Itapevi (www.itapevi.sp.gov.br).

