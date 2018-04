Jandira e Itapevi estão entre as 10 cidades mais violentas de São Paulo

As cidades de Jandira e Itapevi figuram entre as dez cidades mais violentas do estado, aponta levantamento inédito do Instituto Sou da Paz nesta quinta-feira, 26.

Publicidade

Foram analisados os números de homicídios, estupros e crimes patrimoniais em 138 municípios paulistas em 2017 para a criação do Índice de Exposição a Crimes Violentos (IECV).

Jandira ocupa a sexta posição no ranking da violência, com IECV de 38,4. Itapevi vem logo em seguida, com 37,2. Lorena, no Vale do Paraíba, lidera o levantamento, com IECV de 54,4.

Também foi divulgado o ranking das dez cidades menos violentas do estado, que tem São José do Rio Pardo na frente, com IECV de 8,3. Nenhuma cidade da região figura entre as menos violentas.

Ranking com as 10 cidades MAIS violentas de SP

Ranking Cidade IECV* 1º) Lorena 54,4 2º) Itanhaém 49,4 3º) Ibiúna 42,0 4º) Caraguatatuba 40,1 5º) Peruíbe 40,1 6º) Jandira 38,4 7º) Itapevi 37,2 8º) Guaratinguetá 33,8 9º) Andradina 32,6 10º) Mongaguá 32,2 * Índice de Exposição a Crimes Violentos (IECV) / Fonte: Instituto Sou da Paz