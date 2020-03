Jovem de Cotia se oferece para ir comprar mantimentos a pessoas do grupo de risco do coronavírus

Em meio ao caos da pandemia do coronavírus, um jovem de Cotia realiza mais um belo gesto de solidariedade. Caio Cunha Oliveira, morador do Parque São George, se ofereceu para ir ao mercado ou sacolão comprar mantimentos para pessoas do grupo de risco do covid-19.

“Se você tem mais de 50 anos, ou tem algum parente, e mora aqui no bairro ou próximo, eu me ofereço para ir uma vez por semana para você ao mercado ou sacolão, é só fazer uma listinha”, afirma ele, em publicação nas redes sociais. “Posso buscar seus remédios na farmácia e no posto também”.

“Já que não faço parte da classe de risco, não cobrarei nada por isso”, afirma o jovem, que diz que pode ser acionado por WhatsApp ou rede social (confira abaixo). “Só não saia de casa. Isso vai passar se todos tivermos cautela”.

Ações voluntárias deste tipo têm se espalhado pelas redes sociais desde o início da crise.

Durante a semana, em outro belo gesto, o dono de um mercadinho em Osasco anunciou a doação de pães a famílias carentes afetadas pela crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus.