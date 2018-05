Justiça Eleitoral paulista funciona em regime de plantão até 9 de maio

Os cartórios eleitorais e os postos de atendimento da Justiça Eleitoral paulista farão plantão neste fim de semana e funcionam em horário ampliado, das 9h às 18h, até 9 de maio.

A data de 9 de maio é o limite para alistamento eleitoral, transferência de título, atualização dos dados cadastrais e regularização da situação eleitoral para votar nas eleições gerais de 2018.

O eleitor deve regularizar a sua situação eleitoral se o seu título estiver cancelado (consulte a sua situação eleitoral) ou se não tiver participado do cadastramento biométrico obrigatório (consulte se o seu município está na lista dos 85). Após essa data, o cadastro é fechado para a preparação do pleito, conforme prevê o art. 91 da Lei nº 9504/97 (Lei das Eleições).

Seções com acessibilidade

O prazo de 9 de maio vale também para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, que deseja transferir o seu título para uma seção com acessibilidade. Essas seções possuem uma infraestrutura adequada para atender às necessidades do eleitor, como rampas de acesso e portas largas, oferecendo a ele facilidade e conveniência ao votar.

Locais de atendimento

O atendimento é realizado nos cartórios eleitorais, postos de atendimentoe unidades do Poupatempo com serviços eleitorais. Agende o seu atendimento no site do TREe do Poupatempo .

O que levar

O eleitor deve levar documento original de identificação com foto, comprovante de residência recente (últimos três meses) e título eleitoral, caso tenha.

Para a emissão do primeiro título, o documento original apresentado deve conter a nacionalidade e se for do sexo masculino, entre 18 e 45 anos, é necessário apresentar também comprovante de quitação do serviço militar.

Serviço:

Cartórios eleitorais e postos de atendimento: de segunda a sexta-feira (30/4 a 9/5), das 9 às 18h, e finais de semana e feriado (28 e 29/4, 1º, 5 e 6/5), das 9h às 17h.

Postos de atendimento nos shoppings: de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e nos finais de semana, das 10h às 17h.

Unidades do Poupatempo com serviços eleitorais:de segunda a sexta-feira, exceto no feriado de 1º de maio, e sábados. Consulte o horário das unidades .