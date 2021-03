Justiça libera academia de Carapicuíba a abrir na fase Vermelha do Plano São Paulo

O Tribunal de Justiça de São Paulo liberou uma academia de Carapicuíba a abrir mesmo na fase Vermelha do Plano São Paulo, do governo do estado, que permite o atendimento presencial ao público apenas no comércio e serviços considerados essenciais pelo menos até o dia 19 de março.

publicidade

A decisão, do desembargador Soares Levada, abre brecha para outras sentenças semelhantes e considera decreto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que inclui as academias entre os serviços essenciais. Para ele, a decisão do presidente não pode ser desconsiderada pelo governo do estado.

“O Decreto Federal, ao estabelecer o rol de atividades essenciais, não pode ser contrariado por Decretos Estaduais”, diz a decisão.

publicidade

Com a sentença, a academia de Carapicuíba volta a ser liberada para abrir respeitando regras previstas para outros estabelecimentos considerados essenciais liberados para prestar atendimento público presencial em meio à pandemia de covid-19.

>>> Leia também: Hospital Geral de Carapicuíba abre vagas de emprego