KFC e Pizza Hut têm previsão de data para serem inauguradas no SuperShopping Osasco

KFC e Pizza Hut têm previsão de data para serem inauguradas no...

As novas lojas da KFC e Pizza Hut no SuperShopping Osasco devem ser inauguradas no dia 21 de dezembro. Já a rede de sorveterias Chiquinho Sorvetes inaugura unidade no empreendimento na quinta-feira (14)·

A Pizza Hut é a maior rede de pizzarias do mundo, com quase 15 mil restaurantes em 130 países. O KFC se destaca com seu frango especial e tem mais de 5 mil lojas, em 120 países.

Com história iniciada nos anos 1980, a Chiquinho Sorvetes se tornou a maior rede de sorveterias do Brasil, com mais de 470 lojas espalhadas pelo país.

Outra rede consagrada que está prestes a chegar ao SuperShopping Osasco é a cafeteria Starbucks. Ainda não foi informada a data de inauguração, mas, de acordo com a assessoria do empreendimento, será até o final do ano.

Criada em 1971, em Seattle, nos Estados Unidos, a Starbucks mais de 30 mil unidades distribuídas em 80 países. O menu diversificado oferece opções tradicionais, como café com leite, cappuccinos e chás gelados, e outros sabores, como frappuccinos de chocolate branco, doce de leite, caramelo e baunilha.