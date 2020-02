Kinoplex Osasco vende ingressos antecipados para “Sonic – O Filme”

Já estão à venda na rede Kinoplex, como em Osasco, no SuperShopping, os ingressos para a aguardada produção “Sonic – O Filme”, com estreia marcada para 13 de fevereiro.

As entradas estão disponíveis para compra nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas ou pelo site www.kinoplex.com.br.

“Sonic – O Filme” é uma aventura live-action baseada na franquia mundial de vídeo game da Sega que conta a história do ouriço azul mais famoso do mundo. O longa segue as aventuras de Sonic enquanto ele tenta se adaptar à nova vida na Terra com seu novo melhor amigo humano, o policial Tom Wachowski (James Marsden).

Sonic e Tom unem forças para tentar impedir que o vilão Dr. Robotnik (Jim Carrey) capture Sonic e use seus poderes para dominar a humanidade.