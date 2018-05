Ladrão de carros é preso pela PM na Autonomistas

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão, realizou no sábado, 19, por volta das 12h, a prisão de um suspeito de roubo de veículo, na Avenida dos Autonomistas, Centro de Osasco.

A equipe de policiais obteve via rádio a informação de um veículo Nissan/Versa que acabara de ser roubado nas proximidades do local onde se encontravam. Instantes depois, visualizaram o veículo roubado transitando pela via, sendo conduzido por um indivíduo.

A equipe conseguiu efetuar a abordagem e deter o suspeito. Foi localizado durante a busca pessoal em posse do infrator um simulacro de arma de fogo, além de pertences pessoais das vítimas.

O caso foi registrado no 5º DP.