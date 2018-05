Ladrão filmado pulando muro após furto no Jaguaribe é preso pela GCM de Osasco

Ladrão filmado pulando muro após furto no Jaguaribe é preso pela GCM...

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco divulgou imagens que mostram um ladrão deixando uma residência na rua Conselheiro Saraiva, Jaguaribe, após invadir o local e furtar um aparelho de som automotivo. A ocorrência foi no último dia 12. De acordo com a GCM, o criminoso foi preso.

“Com base nas informações a equipe noturna efetuou rondas nas imediações do bairro conseguiu localizar o autor do crime, um homem de 43 anos, e ao ser abordado os GCM’s localizaram o aparelho de som no interior de sua mochila”, informou a GCM de Osasco.

“Como ainda estavam no bairro, a guarnição conduziu o aparelho até a residência onde as vítimas fizeram o reconhecimento”. O ladrão foi encaminhado a Delegacia Seccional.