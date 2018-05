Guarda Civil prende suspeito de estupro na região Central de Osasco

Uma jovem de 24 anos procurou, na semana passada, ajuda dos Guardas Civis Municipais, que estavam de serviço na Base Comunitária da GCM localizada no Centro de Osasco, alegando ter sido vítima de estupro e que o acusado estaria nas proximidades do Viaduto Ignês Collino, que dá acesso do Centro para o bairro de Presidente Altino e demais bairros daquela região.

Imediatamente os guardas civis municipais dirigiram até o local e sob posse das características do indivíduo conseguiram encontra-lo embaixo do viaduto.

Ao realizar a abordagem, o suspeito, com muita frieza, segundo os guardas, negou os fatos. Porém, após o reconhecimento feito pela vítima os agentes da Guarda Civil deram voz de prisão e o conduziram até a Delegacia Seccional.

Após exame sexológico realizado na vítima, foi confirmada a violência sexual.

O indiciado, após consulta médica a pedido da delegada, declarou que tinha consciência do estupro, confessando o crime.