Leci Brandão se apresenta em Barueri no domingo (19)

O Parque Municipal Dom José, em Barueri, estará em clima de samba no domingo (19), com o show de Leci Brandão. A cantora, compositora e uma das mas importantes intérpretes da Música Popular Brasileira se apresenta a partir das 11h.

publicidade

A atração faz parte do programa Cultura no Parque, coordenado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri. Após longo período suspenso, o Cultura no Parque voltou com tudo e a cada domingo traz um show musical para toda a família.

As canções de Leci Brandão são marcadas por sambas que conquistaram o gosto do público, muitas delas com temáticas sociais. No repertório da artista estão os sucessos “Só quero te namorar”, “Isso é Fundo de Quintal” e “Valeu demais”.

publicidade

Serviço

Show de Leci Brandão – Cultura no Parque em Barueri

Quando: Domingo, às 11h

Endereço: Parque Municipal Dom José (Rua Ângela Mirela, 500, Vila Porto)