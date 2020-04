Liquigás se pronuncia sobre falta de botijões de gás à venda

A Liquigás, uma das principais empresas do mercado de gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, no Brasil, se pronunciou com o objetivo de “tranquilizar a população” diante da dificuldade de o consumidor encontrar o produto à venda e a alta nos preços em meio á pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Neste momento, o setor de distribuição de gás enfrenta aumento pontual na procura por botijões ocasionando compras antecipadas. A Liquigás está trabalhando fortemente para manter o abastecimento de sua rede de revendas e ressalta que não há motivo para pânico e estocagem dos botijões”, diz a empresa, em comunicado oficial.

A empresa recomenda ainda a utilização de canais como o telefone da empresa (0800-775-4784) ou dos próprios revendedores para evitar a aglomeração de pessoas. A lista de revendas autorizadas pode ser encontrada no site da Liquigás.

Leia a íntegra do comunicado da empresa:

“Comunicado Liquigás para o consumidor de GLP

A Liquigás, empresa tradicional na comercialização de gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, um produto de utilidade pública, em respeito ao consumidor brasileiro, vem tranquilizar a população quanto ao abastecimento de GLP. Neste momento, o setor de distribuição de gás enfrenta aumento pontual na procura por botijões ocasionando compras antecipadas. A Liquigás está trabalhando fortemente para manter o abastecimento de sua rede de revendas e ressalta que não há motivo para pânico e estocagem dos botijões.

Informa ainda que não há interrupção no fluxo da cadeia de abastecimento do GLP em nenhum estado brasileiro e que todas as suas unidades de distribuição estão operando para atender a demanda dos consumidores residenciais, comerciais e industriais de forma segura, confiável e ininterrupta, tomando todos os cuidados necessários. Para tanto, conta com planos de contingência para o enfrentamento de intercorrências e um trabalho estruturado para a gestão de crises.

A Liquigás recomenda a utilização de canais como o telefone da empresa ou dos próprios revendedores para evitar a aglomeração de pessoas. A lista de revendas autorizadas pode ser encontrada no site da Liquigás.

Cuidado redobrado com a higiene: da produção à sua casa

A Liquigás, que utiliza no processo de envasamento técnicas e equipamentos modernos para proporcionar mais segurança ao consumidor, redobrou os cuidados com a higiene em todas as fases da operação, desde a instalação física, manuseio de botijões até o transporte do produto ao consumidor final. Todos os revendedores também foram orientados a adotar critérios sanitários rigorosos, como a limpeza e o distanciamento necessário para proteger a população.

Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), todos os colaboradores da empresa são sistematicamente lembrados da adoção das regras para um convívio seguro e da necessidade constante de higienização de mãos e equipamentos para a proteção de todos.

Estamos concentrando todos os esforços para garantir o abastecimento do mercado, com segurança e responsabilidade.

A Liquigás aproveita ainda para reiterar o apelo dos governos estaduais e municipais para controlar a infecção pelo Covid-19: fiquem em casa e contem com a nossa energia!”