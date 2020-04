Sessão da Tarde de hoje (01/04) exibe “Esposa de Mentirinha” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (01/04) vai exibir o filme “Esposa de Mentirinha” na tela da TV Globo. A comédia romântica americana, estrelada por Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman, vai ao ar às 15h, logo após “Jornal Hoje”, comandado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (01/04) – “Esposa de Mentirinha”

Sinopse: Danny queria um relacionamento sério, mas foi infeliz em sua tentativa de casamento. Para driblar a carência, passa a vivenciar somente namoricos e transas sem o menor compromisso. Assim, ele toca a sua vida, tendo sua melhor amiga Katherine, mãe solteira de um casal de pirralhos, como fiel escudeira. Um dia, ele conhece a jovem Palmer e a paixão toma conta de ambos. Disposto a se casar com ela, ele pisa na bola quando inventa que é marido da amiga.

Mais informações:

Título original: Just Go With It

Elenco: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Nick Swardson, Brooklyn Decker, Bailee Madison

Direção: Dennis Dugan

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia romântica