Luciano Hang manda recado a Lula: “Que faça uma ótima administração”

O empresário Luciano Hang, dono da Havan que tem loja em Osasco, desejou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faça “uma ótima administração”. A nota foi enviada à imprensa nesta sexta-feira (6).

publicidade

Hang, que é apoiador ferrenho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que decidiu se pronunciar para acabar com as fake news que têm circulado nas redes sociais, ligando-o aos atos considerados antidemocráticos relacionados às eleições. “Meu interesse nunca foi em ser político, mas lutar por uma causa que atenda a toda a população”, continuou o empresário, em nota.

“Sempre disse que posso ter concorrentes de ideias, mas jamais inimigos pessoais”, completou o dono da Havan, que declarou estar dedicado à família e aos mais de 22 colaboradores de sua empresa nos últimos meses.

publicidade