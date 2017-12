Mãe perde dois dentes apanhando do filho, usuário de drogas, em Barueri

No final da noite de sábado, 2, a Guarda Civil Municipal de Barueri deteve um indivíduo nas proximidades do pronto Socorro do Engenho Novo.

Os guardas foram solicitados para atenderem uma ocorrência de violência doméstica na rua Guarantam, no mesmo bairro.

Em contato com a S.M.P.S., 45 anos de idade, ela nos relatou que seu filho W.F.P.S.O., 28 anos de idade, usuário de entorpecente, havia lhe agredido com socos e golpes com uma colher de pau, causando-lhe a perda de dois dentes e havia se evadido do local.

Enquanto os agentes de segurança estavam aguardando a vítima ser atendida no Pronto Socorro, o agressor compareceu para saber o estado de saúde de sua genitora e de imediato foi detido.

W.F.P.S.O., estava carregando numa sacola plástica, a colher de pau quebrada em dois pedaços.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia do município, o objeto utilizado na agressão foi apreendido para perícia e o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.