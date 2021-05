Magazine Luiza vai montar centro de operações em Osasco

Com a competição cada vez mais acirrada no e-commerce, as gigantes do setor têm ampliado os investimentos em logística e tecnologia. E o Magazine Luiza vai montar uma nova central operacional em Osasco, em um complexo próximo ao Rodoanel.

A informação foi divulgada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), na noite desta quarta-feira (26). “O Magazine Luiza escolheu a cidade de Osasco para montar sua operação na Região Metropolitana”. Ainda não foram divulgados prazos e mais detalhes sobre o investimento.

O Magazine Luiza triplicou o número de funcionários no setor de logística no país nos últimos anos, passou de 2,2 mil em 2.017 para atuais 6,8 mil. A perspectiva é que a empresa contrate um total de 3,8 mil trabalhadores para a área ao longo deste ano.

O foco no aumento da eficiência na entrega melhora a experiência do cliente e, consequentemente, as vendas. “É preciso ir além das quatro paredes de um centro de distribuição e ter um olhar do todo, de como podemos melhorar em rapidez, custos, em eficiência, tendo como principal objetivo a experiência positiva do cliente”, afirmou Willian Miguel, gerente de gestão de pessoas e logística da empresa, em entrevista ao Uol.

Para se candidatar a vagas de emprego no Magazine Luiza, acesse o site da vagas da empresa.

Mercado

Apontada como “queridinha dos investidores, o Magazine Luiza (MGLU3) figurou na primeira posição no ranking global sobre retorno para os acionistas em pesquisa realizada pelo Boston Consulting Group (BCG) divulgada esta semana.

O levantamento analisou o TSR (retorno total para o acionista, na sigla em inglês) de aproximadamente 2,4 mil empresas e classificou as dez que mais criaram valor em 33 setores. O Magazine Luiza liderou o ranking global com TSR de 256%.

Outros investimentos em Osasco e região

O complexo SANCA, onde ficará a nova operação do Magazine Luiza em Osasco, também recebeu centrais de empresas como Facily Tecnologia, TPC Anhembi, RG Transportes e Vila Nova Atacadista.

Outras gigantes também anunciaram aumento de investimentos em logística e abertura de vagas de emprego na área em Osasco e região.

O Mercado Livre, sediado no município, anunciou investimentos de mais de R$ 4 bilhões no estado este ano, com a perspectiva de criação de 5 mil vagas, das quais 1,5 mil em Osasco.

Um novo centro de distribuição da Ambev em Osasco deve entrar em operação até o fim do ano.

A Amazon anunciou um novo centro de distribuição em Cajamar, que vai gerar cerca de 450 oportunidades de trabalho.