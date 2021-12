Mais de mil famílias recebem títulos de regularização na zona Norte de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), entregou a documentação de regularização fundiária do Copromo, conjunto habitacional do Jardim Piratininga, na zona Norte. Foram contempladas mais de mil famílias.

publicidade

A cerimônia aconteceu no Ginásio de Esportes da Fito zona Sul, no último sábado (4). A ação se dá por meio de parceria entre a Secretaria de Habitação e a Companhia do Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), da Secretaria de Estadual de Habitação.

Agora, os moradores também passam a ter um endereço oficial e o direito de usar seu imóvel como garantia em financiamentos bancários, além da segurança de deixá-lo como herança para os filhos. “Estou nessa luta desde o início, há mais de 30 anos. É uma felicidade porque hoje a gente tem o documento na mão. É um dia de vitória”, comemorou Ieda Procópio da Silva.

publicidade

O prefeito Rogério Lins parabenizou as famílias e destacou os investimentos na região do Compromo, como a construção do Hospital da Criança e da Mulher, do Mundo da Criança e a canalização do córrego na divisa entre o Rochdale, Canaã e Piratininga.

“Temos a felicidade de ter aqui o deputado federal Marcos Pereira, que enviou recursos para a Saúde e outras benfeitorias, e também o Fernando Marangoni (secretário executivo de Habitação do Estado), responsável pela parceria para que essa regularização acontecesse”, disse o prefeito.

publicidade

“Trabalhamos incansavelmente para que vocês conquistassem o título de propriedade. Graças ao apoio do prefeito Rogério Lins, do Legislativo e do governo do Estado hoje é um dia que vai ficar marcado na história de Osasco”, reforçou o secretário de Habitação, Pedro Sotero.

Na atual gestão, 4 mil lotes foram regularizados por meio do Moradia Legal, da Secretaria de Habitação de Osasco. As áreas recentemente beneficiadas foram CR (Bela Vista), CA (Baronesa), Ônix (Vila Ayrosa) e Vila Santa Isabel (Jardim Conceição). Estão em andamento os processos de regularização nos setores A e C do Colinas D’Oeste e nas áreas Montalverne e ABAS.

A parceria com o governo do Estado, por meio do programa Cidade Legal, também vai garantir mais 2 mil regularizações no Portal D’Oeste e Colinas D’Oeste (zona Norte) e área HBB (zona Sul).

NOVA MODALIDADE// Uber Moto chega a Osasco: “Nova opção de trabalho e geração de renda”, celebra Rogério Lins