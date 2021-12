Festival do Torresmo chega a Barueri nesta sexta (10)

Sucesso por onde passa, o Festival do Torresmo chega agora em Barueri. Atração acontece entre esta sexta-feira (10) e domingo (12), das 12h às 22h, no Parque Dom José, com entrada gratuita.

publicidade

No evento, os visitantes poderão se deliciar com um cardápio diversificado com os mais variados cortes suínos, como costela, joelho de porco, leitão pururuca, panceta e o tradicional torresmo. Haverá também cerveja artesanal.

O renomado Chef Adan Garcia, especialista em porco, também estará presente durante todos os dias do Festival do Torresmo em Barueri. Ele vai preparar os mais variados pratos, como baião de dois, galinhada, arroz com suan e feijão tropeiro.

publicidade

Também não faltará opções e variedades para os amantes de doce, que vão desde o tradicional churros de doce de leite ao morango com Nutella, entre outras combinações. A entrada é gratuita, sendo cobrado apenas o consumo no local. Os preços dos lanches e pratos variam entre R$ 10 e R$ 50.

O Festival contará ainda com diversas atrações musicais, espaço kids e área Pet Friendly.

publicidade

Serviço

1° Festival do Torresmo – Barueri

Quando: De sexta-feira a domingo, dias 10, 11 e 12 de dezembro, das 12h às 22h

Onde: Parque Dom José (Rua Angela Mirella, 500, Jardim Maria Tereza)

Entrada gratuita