Mais uma loja Extra ganha novo formato em Osasco

Osasco passa a contar a partir deste mês com mais uma unidade do Mercado Extra, novo modelo de lojas da rede. No dia 16, terça-feira, a loja localizada na avenida Padre Vicente Melillo, 1.320, abre as portas ao público totalmente remodelada após investimento de aproximadamente R$ 1 milhão e ampliação de 30% do quadro de colaboradores, segundo a empresa.

De acordo com a rede, o formato de supermercado da marca Extra cresceu 7% em vendas brutas no primeiro trimestre de 2019, impulsionado por um plano de ativação comercial mais assertivo e pelo reposicionamento do modelo de supermercados com foco na melhoria da experiência de compra do cliente e aceleração da rentabilidade do negócio.

O principal destaque neste sentido é o Mercado Extra, processo de revitalização de algumas lojas de supermercado que já atingiu crescimento 30% na comparação com o período anterior à reforma. Hoje, essas unidades representam 16% do parque de lojas de supermercado do Extra, mas já são responsáveis por 46% do crescimento do formato.

Publicidade

A remodelação incluiu um novo desenho interno para as lojas: a Rua Comércio, que traz uma dinâmica semelhante à de mercearias, com produtos necessários para o dia a dia e ofertas atrativas; e a Rua do Mercado, que conta com uma grande feira diária e valoriza os produtos como frutas, legumes e verduras, além de perecíveis, com Açougue, Padaria e Peixaria.

“É um novo modelo totalmente voltado para as necessidades de nossos clientes”

“O Mercado Extra surge a partir de uma observação contínua do comportamento de compras do nosso consumidor em busca de melhorias que possam facilitar o seu dia a dia. Para o formato de supermercados, identificamos oportunidades para as classes B, C e D com base no mix de produtos e serviços mais adequados”, afirma Rodrigo Machado, diretor do Mercado Extra.

“Por isso, o Mercado Extra muda completamente o desenho interno da loja, facilitando o consumo principalmente de perecíveis. É um novo modelo totalmente voltado para as necessidades de nossos clientes, que procuram praticidade em todos os instantes e agora podem encontrar essas qualidades reforçadas em nossas unidades”, completa.