Marcha para Jesus em Cotia acontece no sábado (25)

No sábado (25), acontece a edição 2019 da Marcha para Jesus em Cotia. O evento começa pela manhã, com concentração no Campo do Atalaia, e saída a partir das 13h, rumo ao palco principal da festa, que estará montado em frente à Prefeitura, na avenida Professor Manoel José Pedroso.

Entre as atrações confirmadas estão Juízo Final, Tenor Irailton, Coral D’Pauli, Daniel Berg e Gêmeas Rodrigues, além das bandas locais Ministério Plena Fé, Banda Sacrifício da Cruz, Banda Forte Rocha, Allan Chacon, Banda Avivados e Banda Compromisso e Adoração.

A Marcha para Jesus é uma festa tradicional em Cotia e faz parte do calendário oficial de eventos do município. O evento conta com a participação de diversas igrejas evangélicas.

Durante todo o percurso, os participantes serão acompanhados por agentes de trânsito, no trajeto de aproximadamente 3,9 km.