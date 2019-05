Jovem tatua “Juntos e shallow now”: “hino”

Cercada de críticas, a frase “Juntos e shallow now”, da canção “Juntos”, lançada por Paula Fernandes e Luan Santana, foi parar na pele do produtor de eventos Murilo Caldas, de 26 anos. Ele aceitou o desafio lançado por um estúdio em Vitória, no Espírito Santo, e tatuou o trecho da música na pele. A foto da inusitada tatuagem viralizou no Instagram.

“É isso gente! Não é brincadeira haha. É minha nova tattoo. Quando a gente junta @paulafernandes @luansantana e @ladygaga numa música só, é algo único e especial! Vai minha homenagem a esse trio e esse hino!”, postou, junto a uma imagem da tatuagem no braço.

É a 19ª tatuagem do jovem.

A homenagem chegou a Paula Fernandes, que publicou um stories com a foto do rapaz, no sábado (18).

A tatuagem causou nas redes sociais, com diversos questionamentos à decisão de Murilo. “Tem gente que tem coragem né. Kkkkkkkk”, comentou um internauta. “Mostrou que tem coragem, porque noção não tem nenhuma”, brincou outro.

“Versão adaptada”

A frase gerou críticas por não fazer sentido. Paula Fernandes justificou: “Fiz uma versão adaptada, não uma tradução… E, assim como usamos tantos termos aqui como “Baby” e outros, “Shallow é comum”. A ideia de manter a expressão é ter uma parte da música original. Não era pra fazer sentido, era para ter uma celebração da versão original”, declarou a cantora, em entrevista ao jornal “Extra”.