Marcha Para Jesus Osasco anuncia atrações

A Marcha Para Jesus Osasco, marcada para o dia 13 de agosto, já tem suas atrações confirmadas.

Irão participar do evento: Anderson Freire, Ton Carfi, Fernanda Brum, Daniel Berg, Jéssica Augusto, Ao Cubo, Dj MP7, Juízo Final, Lukas Agustinho, entre outras atrações.

A saída da marcha será às 9h da Praça do Samba, no Km 18, com destino ao calçadão de Osasco em frete ao Plaza Shopping.

No site oficial do evento é possível conferir mais informações sobre o evento.