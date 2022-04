Marfrig abre vagas para Jovem Aprendiz em São Paulo

A Marfrig, uma das maiores empresas de produção de hambúrgueres e de carne bovina do mundo, está com as inscrições abertas em seu programa de Jovem Aprendiz. São 12 vagas para atuar em áreas administrativas na sede da companhia, em São Paulo.

Atualmente o escritório emprega 14 jovens pelo programa. Jairo Agosta, gerente de RH da Marfrig, afirma que o desenvolvimento dos futuros profissionais da indústria é acompanhado de perto. “Por meio da avaliação de desempenho, conseguimos identificar o potencial e o interesse dos jovens, observando não apenas o conhecimento técnico, mas também aspectos comportamentais, comprometimento e responsabilidade. O reconhecimento vem com a efetivação”, declara.

Os interessados devem ter entre 17 e 20 anos, que estejam cursando ou que tenham concluído o ensino médio.

Além da remuneração, que não teve valor informado, a Marfrig oferece aos jovens contratados benefícios como seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição e certificado de conclusão do curso ministrado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e Legião da Boa Vontade (LBV).

As inscrições vão até sábado, 23 de abril, no site Vagas.com (https://www.vagas.com.br/v2363744).

