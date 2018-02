Mercado Livre sedia congresso sobre mercado imobiliário de Osasco, Barueri e região

O Mercado Livre sedia, no próximo dia 27, o Congresso do Mercado Imobiliário de Osasco, Barueri e Região. No evento, executivos e líderes do segmento imobiliário se reúnem na Melicidade – inspirada nos campi do Vale do Silício e vencedora do Máster Imobiliário na categoria Empreedimento Retrofit – para discutir as principais tendências do setor.

Entre os temas abordados estão o cenário para lançamentos imobiliários, o perfil dos imóveis mais demandados, recursos para crédito e financiamento e o uso da tecnologia e da inovação como impulsionadores do negócio.

Com a organização do Portal VGV, o evento terá a presença do vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza, além de Marcus Araujo, Presidente Fundador da Datastore, Jean-Philippe Didion, Diretor Comercial da inGaia, Christian Cunha, Head Comercial do Mercado Livre no Brasil e Bruno Lessa, diretor do Portal VGV. Também foram convidados os representantes do executivo municipal das principais cidades da região.

O congresso é uma realização do Portal VGV e conta com o patrocínio institucional da Mega Sistemas, inGaia, Datastore, Marketing SIM e Personalar, apoio local do Mercado Livre, IBRESP e Viábil, além de apoio institucional da ABRAINC, AELO, SECOVI-SP, SINCOMAVI, SCIESP e FIABCI-BRASIL.

Digitalmente, a plataforma do Mercado Livre abriga mais de dois milhões de anúncios de imóveis em sua área de Classificados.

Serviço: Congresso do Mercado Imobiliário de Osasco, Barueri e Região

Data: 27 de Fevereiro de 2018

Horário: das 8h às 12h30

Local: Melicidade (Av. das Nações Unidas, 3003 – Bonfim, Osasco – SP)

Informações e inscrições: www.portalvgv.com.br/osasco